В Tinder из-за желаний молодежи добавили новые функции: что изменилось

В популярном приложении для знакомств Tinder теперь можно указать тип отношений, а также добавить список желаемых гендерных местоимений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь можно указать, что вы ищете моногамные или немоногамные отношения и указать список желаемых гендерных местоимений.

Отмечается, что новые варианты отношений в Tinder добавили из-за растущего интереса к менее традиционным подходам к свиданиям, они включают моногамию, этическую немоногамию, открытые отношения, полиаморию и "открытость к исследованию".

В частности, компания ссылается на исследование молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно его результатам, 41% опрошенных готовы или ищут немоногамные связи. Причем открытые отношения (36%) и иерархическая полиамория (26%) являются самым популярным выбором.

Исследование также показало, что 73% холостых молодых людей любого пола говорят, что хотят кого-то, кто четко понимает, чего они хотят. Большинство людей не хотят тратить время на партнеров, имеющих несовместимые намерения.

Добавление местоимений в Tinder связано с опросом, который обнаружил, что 33% опрошенных говорят, что их сексуальность стала более изменчивой за последние три года. 29% отмечают, что изменчивость касается их гендерной идентичности.

Ранее в социальной сети Instagram анонсировали появление собственных каналов, где авторы контента смогут публиковать фото, видео или голосовые сообщения для своей аудитории.

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