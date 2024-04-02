Пропуск через границу за донат: в Госпогранслужбе опровергли новый фейк

В Госпогранслужбе опровергают новый фейк с ложной информацией, согласно которой злоумышленники под видом пограничников заявляют, что готовы выпустить из страны за донат на ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соцсети Х (twitter) один из аккаунтов распространяет ложную информацию, называясь прессслужбой пограничного ведомства. Злоумышленники используют символику, похожую на присущую Госпогранслужбе", - подчеркнули пограничники.

Пограничники отмечают, что такие информационные вбросы и фейковые аккаунты могут использоваться пропагандой или спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в стране или проведения информационно-психологических операций.

Кто из мужчин имеет право на пересечение границы во время военного положения

Согласно постановлению Кабмина "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины", беспрепятственно выехать из Украины, кроме женщин, могут мужчины в возрасте до 18 лет и старше шестидесяти, то есть те, кто не подлежит мобилизации с учетом возраста. Также в 2024 году четко определены категории мужчин, имеющих право выезжать за границу:

Мужчины, которые по состоянию здоровья были сняты по военному учету (кроме тех, кто имеет ограниченную пригодность к службе).

Мужчины, временно непригодные к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) на период до 6 месяцев.

Мужчины, обладающие инвалидностью I-III групп.

Мужчины, сопровождающие человека с инвалидностью I-II группы, ребенка с инвалидностью или больного родственника. В этом случае необходимо иметь при себе соответствующие документы, в частности, заключение врача или документ, утвержденный специальной врачебной комиссией.

Мужчины, имеющие троих и более детей до 18 лет.

Родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие одного или более детей, которым не исполнилось 18 лет.

Мужчины, имеющие постоянное место жительства за пределами территории Украины.

Военнослужащие, пересекающие границу для лечения, реабилитации или едут на военные учения.

Мужчины-водители, железнодорожники и моряки, совершающие международные рейсы. Это также касается некоторых других профессий, но только на основании служебной командировки. Для этого необходимо иметь специальные разрешения и лицензии, подтверждающие деятельность.

Мужчины, официально занимающиеся волонтерской деятельностью.

Мужчины, работающие в сфере культуры, спортсмены и тренеры. Для этого необходимо иметь дополнительные разрешения и документы на выезд на соревнования, представление Украины на международной арене.

Все категории мужчин должны быть обеспечены соответствующим набором документации, что подтверждает обоснованность и причины предоставления им права на пересечение границы.