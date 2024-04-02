Пропуск через кордон за донат: у Держприкордонслужбі спростували новий фейк

У Держприкордонслужбі спростовують новий фейк з неправдивою інформацією, згідно з якою, зловмисники під виглядом прикордонників заявляють, що готові випустити з країни за донат на ЗСУ.

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Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"У соцмережі Х (twitter) один з акаунтів поширює неправдиву інформацію, називаючись пресслужбою прикордонного відомства. Зловмисники використовують символіку, схожу на притаманну Держприкордонслужбі", - наголосили прикордонники.

Прикордонники зазначають, що такі інформаційні вкиди та фейкові акаунти можуть використовуватися пропагандою чи спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в країні чи проведення інформаційно-психологічних операцій.

Хто з чоловіків має право на перетин кордону під час військового стану

Згідно з постановою Кабміну "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України", безперешкодно виїхати з України, крім жінок, можуть чоловіки віком до 18 років і старші за шістдесят, тобто ті, хто не підлягає мобілізації з огляду на вік. Також у 2024 році чітко визначені категорій чоловіків, які мають право виїжджати за кордон:

Чоловіки, які за станом здоров'я були зняті з військового обліку (крім тих, хто має обмежену придатність до служби).

Чоловіки, які тимчасово непридатні до служби згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) на період до 6 місяців.

Чоловіки, які мають інвалідність I-III груп.

Чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю I-II групи, дитину з інвалідністю або хворого родича. У цьому випадку необхідно мати при собі відповідні документи, зокрема висновок лікаря або документ, затверджений спеціальною лікарською комісією.

Чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років.

Батьки-одинаки, які самостійно виховують одну або більше дітей, яким не виповнилось 18 років.

Чоловіки, які мають постійне місце проживання за межами території України.

Військовослужбовці, які перетинають кордон для лікування, реабілітації або їдуть на військові навчання.

Чоловіки-водії, залізничники та моряки, які здійснюють міжнародні рейси. Це також стосується деяких інших професій, але лише на підставі службового відрядження. Для цього потрібно мати спеціальні дозволи та ліцензії, що підтверджують діяльність.

Чоловіки, які офіційно займаються волонтерською діяльністю.

Чоловіки, які працюють у сфері культури, спортсмени та тренери. Для цього необхідно мати додаткові дозволи та документи на виїзд на змагання, представлення України на міжнародній арені тощо.

Усі згадані категорії чоловіків мають бути забезпечені відповідним набором документації, що підтверджує обґрунтованість та причини надання їм права на перетин кордону.