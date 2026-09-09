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IT и Телеком
Дата публикации

Пять крупнейших колл-центров Украины заработали более 1,6 млрд грн

Легальные контактные центры зарабатывают на обслуживании клиентов
Наибольшую выручку среди компаний рейтинга получило ООО "Телесвит". Коллаж: Dilo.ua

Пять крупнейших украинских компаний с основным видом бизнеса "Деятельность телефонных центров", то есть колл-центров, совокупно получили около 1,63 млрд грн выручки за 2025 год.

Об этом говорится в статье Dilo.ua "Колл-центры здорового человека: кто в Украине зарабатывает на сервисе, а кто на обмане".

Наибольшую выручку среди компаний рейтинга получило ООО "Телесвіт" — 836,15 млн грн. Чистая прибыль предприятия составила 117,79 млн грн. В то же время, его общий доход нельзя приравнивать только к работе колл-центра, поскольку компания также работает в сфере электронных коммуникаций.

На втором месте оказалось ООО "Глобал Билги" с выручкой 262,04 млн грн и чистой прибылью 17,91 млн грн. Обе компании имеют общего конечного бенефициара  французского миллиардера Ксавье Ньеля.

В пятерку также вошли "Симпли Контакт Интернешнл" с 199,29 млн грн выручки, "КЦУ"  191,78 млн грн и "Аделина Аутсорсинг"  143,56 млн грн.

Если исключить телекоммуникационный "Телесвіт", четыре более профильных компании вместе получили 796,66 млн грн дохода и 57,69 млн грн чистой прибыли. Соотношение прибыли к выручке составило около 7,2%.

Легальные контактные центры зарабатывают на обслуживании клиентов других компаний: принимают заказы, оказывают техническую поддержку, работают с продажами, возвратами, чатами и электронной почтой.

Напомним, с начала 2022 года в Украине выявили по меньшей мере 18 судебных приговоров по делам мошеннических колцентров, но реальные тюремные сроки назначили только в двух случаях.

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