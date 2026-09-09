П'ять найбільших колцентрів України отримали понад 1,6 млрд грн виторгу

П'ять найбільших українських компаній з основним видом бізнесу "Діяльність телефонних центрів", тобто колцентрів, сукупно отримали близько 1,63 млрд грн виторгу за 2025 рік.

Про це йдеться у статті Dilo.ua "Колцентри здорової людини: хто в Україні заробляє на сервісі, а хто на обмані".

Найбільший виторг серед компаній рейтингу отримало ТОВ "Телесвіт" — 836,15 млн грн. Чистий прибуток підприємства становив 117,79 млн грн. Водночас його загальний дохід не можна прирівнювати лише до роботи колцентру, оскільки компанія також працює у сфері електронних комунікацій.

На другому місці опинилося ТОВ "Глобал Білгі" з виторгом 262,04 млн грн та чистим прибутком 17,91 млн грн. Обидві компанії мають спільного кінцевого бенефіціара — французького мільярдера Ксав'є Ньєля.

До п'ятірки також увійшли "Сімплі Контакт Інтернешнл" із 199,29 млн грн виторгу, "КЦУ" — 191,78 млн грн та "Аделіна Аутсорсинг" — 143,56 млн грн.

Якщо виключити телекомунікаційний "Телесвіт", чотири більш профільні компанії разом отримали 796,66 млн грн доходу та 57,69 млн грн чистого прибутку. Співвідношення прибутку до виторгу становило близько 7,2%.

Легальні контактні центри заробляють на обслуговуванні клієнтів інших компаній: приймають замовлення, надають технічну підтримку, працюють із продажами, поверненнями, чатами та електронною поштою.

Нагадаємо, від початку 2022 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо шахрайських колцентрів, але реальні тюремні строки призначили лише у двох випадках.