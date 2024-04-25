Пять преимуществ облачных решений для бизнеса

Облачные технологии становятся все более популярными — бизнесы активно выбирают cloud-решения для хранения данных, обработки информации и развития инновационных продуктов и сервисов. Сегодня мировой рынок облачных вычислений продолжает расти и, по прогнозам , достигнет примерно $679 млрд в 2024 году.

Украинские компании не остаются в стороне от этого тренда. По данным компании Киевстар, с начала полномасштабной войны использование облачных сервисов в Украине увеличилось почти в 7 раз.

В основном это обусловлено массированными обстрелами и отключениями электричества, а следовательно — острой потребностью бизнеса организовать удаленную работу сотрудников и обезопасить критическую IT-инфраструктуру в виртуальной среде. Впрочем, рост спроса свидетельствует о том, что компании все больше понимают преимущества облачных технологий для своего развития.

Сейчас в Украине царит несколько тенденций использования возможностей облаков.

Безопасность. В первую очередь, компании стремятся внедрять решения по безопасности: в прошлом году на 48% возросло количество сетевых атак, поэтому увеличивается спрос на резервирование и на аварийное восстановление. В неопределенные времена бизнес хочет быть готовым к кризисным ситуациям и пытается обеспечить надежную защиту важных данных и приложений в облаках.

Искусственный интеллект. С распространением искусственного интеллекта появился и другой тренд — использование облачных технологий для работы с ИИ. Массивные модели типа ChatGPT требуют огромного количества данных и значительных вычислительных мощностей, которые недоступны многим компаниям. В свою очередь, облачные платформы способны предоставить доступ к необходимым ресурсам.

Мультиоблачность. Популярность приобретает также использование нескольких облаков одновременно.

В мире почти 90% бизнесов пользуются услугами нескольких облачных провайдеров, поскольку распределение нагрузки между различными платформами позволяет обеспечить большую надежность, безопасность и эффективность систем. И такая тенденция в Украине будет расти и дальше Илья Польшаков директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар

В частности, облачные решения предлагает Киевстар. Оператор сотрудничает с Microsoft Azure, предоставляя бизнес-клиентам широкую линейку облачных услуг. А недавно компания подписала меморандум о сотрудничестве с другим мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services, так что в ближайшем будущем будет предоставлять клиентам услуги на базе технологий AWS.

Каким компаниям нужно переходить в облако

Бизнесам, которые масштабируются. Таким компаниям переход в облако предоставляет необходимые ресурсы для дальнейшего развития без значительных вложений в собственную вычислительную инфраструктуру.

Предприятиям критической инфраструктуры. Организациям, работающим в сферах типа энергетики, связи, транспорта или финансов, миграция в облако способна обеспечить повышенную безопасность для их систем. Облачные решения позволяют создавать резервные копии данных и обеспечивают доступ к критической информации даже в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Компаниям с командами, работающими удаленно . Для компаний с работниками на ремоуте облачные технологии становятся ключевым инструментом для создания виртуальной рабочей среды. Они позволяют обеспечить доступ к необходимым данным и программам из любого места, а также наладить безопасный обмен данными.

Пять преимуществ облаков для бизнеса

1. Возможность сэкономить. Использование облачных решений позволяет снизить затраты на аренду офисов, поддержку локальных сетей и серверов, наем штатных специалистов, которые будут обслуживать собственную инфраструктуру компании.

Если вы с нуля строите IТ-структуру внутри компании, это потребуется до нескольких месяцев работы. IТ-специалистам необходимо оценить запросы бизнеса, определиться с оборудованием, провести тендеры, закупить все, выделить помещение, обеспечить сетевую инфраструктуру, развернуть все оборудование. В среднем на рынке это занимает 90 дней Станислав Зюков руководитель направления по внедрению облачных решений Киевстар

2. Высокий уровень защиты информации. Облачные провайдеры обеспечивают высокий уровень защиты от несанкционированного доступа, используя современные технологии шифрования. Данные в облаке почти не могут быть потеряны за счет резервного копирования и аварийного восстановления.

3. Доступ к чрезвычайным мощностям. В облаках компании могут пользоваться большими объемами вычислительных ресурсов, которые могут быть недоступны на их собственном оборудовании.

4. Гибкость настройки инфраструктуры. Cloud-технологии позволяют быстро адаптировать инфраструктуру к изменениям в бизнес-потребностях: увеличивать или уменьшать объем вычислительных ресурсов в соответствии с рабочими задачами.

5. Возможность работать с данными удаленно. Благодаря облачным решениям компании могут легко настроить дистанционную работу — обеспечить работникам доступ к данным и программному обеспечению с любого устройства и места.