- Тип
- Бизнес работает
- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Пять преимуществ облачных решений для бизнеса
Облачные технологии становятся все более популярными — бизнесы активно выбирают cloud-решения для хранения данных, обработки информации и развития инновационных продуктов и сервисов. Сегодня мировой рынок облачных вычислений продолжает расти и, по прогнозам, достигнет примерно $679 млрд в 2024 году.
Украинские компании не остаются в стороне от этого тренда. По данным компании Киевстар, с начала полномасштабной войны использование облачных сервисов в Украине увеличилось почти в 7 раз.
В основном это обусловлено массированными обстрелами и отключениями электричества, а следовательно — острой потребностью бизнеса организовать удаленную работу сотрудников и обезопасить критическую IT-инфраструктуру в виртуальной среде. Впрочем, рост спроса свидетельствует о том, что компании все больше понимают преимущества облачных технологий для своего развития.
Сейчас в Украине царит несколько тенденций использования возможностей облаков.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Безопасность. В первую очередь, компании стремятся внедрять решения по безопасности: в прошлом году на 48% возросло количество сетевых атак, поэтому увеличивается спрос на резервирование и на аварийное восстановление. В неопределенные времена бизнес хочет быть готовым к кризисным ситуациям и пытается обеспечить надежную защиту важных данных и приложений в облаках.
Искусственный интеллект. С распространением искусственного интеллекта появился и другой тренд — использование облачных технологий для работы с ИИ. Массивные модели типа ChatGPT требуют огромного количества данных и значительных вычислительных мощностей, которые недоступны многим компаниям. В свою очередь, облачные платформы способны предоставить доступ к необходимым ресурсам.
Мультиоблачность. Популярность приобретает также использование нескольких облаков одновременно.
В частности, облачные решения предлагает Киевстар. Оператор сотрудничает с Microsoft Azure, предоставляя бизнес-клиентам широкую линейку облачных услуг. А недавно компания подписала меморандум о сотрудничестве с другим мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services, так что в ближайшем будущем будет предоставлять клиентам услуги на базе технологий AWS.
Каким компаниям нужно переходить в облако
- Бизнесам, которые масштабируются. Таким компаниям переход в облако предоставляет необходимые ресурсы для дальнейшего развития без значительных вложений в собственную вычислительную инфраструктуру.
- Предприятиям критической инфраструктуры. Организациям, работающим в сферах типа энергетики, связи, транспорта или финансов, миграция в облако способна обеспечить повышенную безопасность для их систем. Облачные решения позволяют создавать резервные копии данных и обеспечивают доступ к критической информации даже в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
- Компаниям с командами, работающими удаленно. Для компаний с работниками на ремоуте облачные технологии становятся ключевым инструментом для создания виртуальной рабочей среды. Они позволяют обеспечить доступ к необходимым данным и программам из любого места, а также наладить безопасный обмен данными.
Пять преимуществ облаков для бизнеса
1. Возможность сэкономить. Использование облачных решений позволяет снизить затраты на аренду офисов, поддержку локальных сетей и серверов, наем штатных специалистов, которые будут обслуживать собственную инфраструктуру компании.
2. Высокий уровень защиты информации. Облачные провайдеры обеспечивают высокий уровень защиты от несанкционированного доступа, используя современные технологии шифрования. Данные в облаке почти не могут быть потеряны за счет резервного копирования и аварийного восстановления.
3. Доступ к чрезвычайным мощностям. В облаках компании могут пользоваться большими объемами вычислительных ресурсов, которые могут быть недоступны на их собственном оборудовании.
4. Гибкость настройки инфраструктуры. Cloud-технологии позволяют быстро адаптировать инфраструктуру к изменениям в бизнес-потребностях: увеличивать или уменьшать объем вычислительных ресурсов в соответствии с рабочими задачами.
5. Возможность работать с данными удаленно. Благодаря облачным решениям компании могут легко настроить дистанционную работу — обеспечить работникам доступ к данным и программному обеспечению с любого устройства и места.