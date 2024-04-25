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Категорія
ІТ та Телеком
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Пʼять переваг, які надають хмарні рішення бізнесу

Пʼять переваг, які надають хмарні рішення бізнесу

Хмарні технології стають дедалі популярнішими — бізнеси активно обирають cloud-рішення для зберігання даних, обробки інформації та розвитку інноваційних продуктів і сервісів. Сьогодні світовий ринок хмарних обчислень продовжує зростати і, за прогнозами, сягне приблизно $679 млрд у 2024 році.

Українські компанії не залишаються осторонь цього тренду. За даними Київстар, від початку повномасштабної війни використання хмарних сервісів в Україні збільшилося майже у 7 разів.

Здебільшого це зумовлено масованими обстрілами та відключеннями електрики, а відтак — гострою потребою бізнесу організувати віддалену роботу співробітників та убезпечити критичну IT-інфраструктуру у віртуальному середовищі. Утім, зростання попиту свідчить і про те, що компанії все більше розуміють переваги хмарних технологій для свого розвитку.

Зараз в Україні панує декілька тенденцій щодо використання можливостей хмар. 

Безпека. У першу чергу, компанії прагнуть впроваджувати безпекові рішення: у минулому році на 48% зросла кількість мережевих атак, відтак  збільшується попит на резервування та на аварійне відновлення. У непевні часи бізнес бажає бути готовим до кризових ситуацій та намагається забезпечити надійний захист важливих даних та додатків у хмарах.

Штучний інтелект. Із поширенням штучного інтелекту з'явився й інший тренд — використання хмарних технологій для роботи зі ШІ. Масивні моделі на кшталт ChatGPT потребують величезної кількості даних та значних обчислювальних потужностей, які недоступні багатьом компаніям. У свою чергу, хмарні платформи здатні надати доступ до необхідних ресурсів. 

Мультихмарність. Популярність здобуває також використання кількох хмар одночасно. 

У світі майже 90% бізнесів користуються послугами одразу кількох хмарних провайдерів, оскільки розподіл навантаження між різними платформами дозволяє забезпечити більшу надійність, безпеку та ефективність систем. І така тенденція в Україні зростатиме й надалі

Ілля Польшаков
Ілля Польшаков директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар

Зокрема, хмарні рішення пропонує Київстар. Оператор співпрацює з Microsoft Azure, надаючи бізнес-клієнтам широку лінійку хмарних послуг. А нещодавно компанія підписала меморандум про співпрацю з іншим світовим провайдером хмарних сервісів Amazon Web Services, тож у найближчому майбутньому надаватиме клієнтам послуги на базі технологій AWS.

Яким компаніям потрібно переходити у хмару

  • Бізнесам, що масштабуються. Таким компаніям перехід у хмару надає необхідні ресурси для подальшого розвитку без значних вкладень у власну обчислювальну інфраструктуру.
  • Підприємствам критичної інфраструктури. Організаціям, які працюють у сферах на кшталт енергетики, зв'язку, транспорту або фінансів, міграція у хмару здатна забезпечити підвищену безпеку для їхніх систем. Хмарні рішення дозволяють створювати резервні копії даних та забезпечують доступ до критичної інформації навіть у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.
  • Компаніям з командами, що працюють віддалено. Для компаній із працівниками на ремоуті хмарні технології стають ключовим інструментом для створення віртуального робочого середовища. Вони дозволяють забезпечити доступ до необхідних даних та програм із будь-якого місця, а також налагодити безпечний обмін даними.

П'ять переваг хмар для бізнесу

1. Можливість заощадити. Використання хмарних рішень дозволяє  зменшити витрати на оренду офісів, підтримку локальних мереж і серверів, найм штатних фахівці, які обслуговуватимуть власну інфраструктуру компанії. 

Якщо ви з нуля будуєте ІТ-структуру всередині компанії, це потребуватиме до декількох місяців роботи. Як я вже говорив для Kyivstar Business Hub, ІТ-спеціалістам необхідно оцінити запити бізнесу, визначитися з обладнанням, провести тендери, закупити все, виділити приміщення, забезпечити мережеву інфраструктуру, розгорнути все обладнання. У середньому на ринку це займає 90 днів

Станіслав Зюков
Станіслав Зюков керівник напрямку з впровадження хмарних рішень Київстар

2. Високий рівень захисту інформації. Хмарні провайдери забезпечують високий рівень захисту даних від несанкціонованого доступу, використовуючи сучасні технології шифрування. Дані у хмарі майже неможливо втратити за рахунок резервного копіювання та аварійного відновлення.

3. Доступ до надзвичайних потужностей. У хмарах компанії мають можливість користуватися великими обсягами обчислювальних ресурсів, що можуть бути недоступні на їхньому власному обладнанні.

4. Гнучкість налаштування інфраструктури. Cloud-технології дозволяють швидко адаптувати інфраструктуру до змін у бізнес-потребах: збільшувати або зменшувати обсяг обчислювальних ресурсів відповідно до робочих завдань. 

5. Змога працювати з даними віддалено. Завдяки хмарним рішенням компанії можуть легко налаштувати дистанційну роботу — забезпечити працівників доступом до даних та програмного забезпечення з будь-якого пристрою та місця.