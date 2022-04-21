РФ может совершить кибератаки против стран-союзников Украины – эксперты

Российская федерация может готовить серию мощных кибератак против стран, которые поддерживают Украину.

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Об этом заявили специалисты Агентства кибербезопасности США (CISA), ФБР, Агентства национальной безопасности (NSA), Австралийского центра кибербезопасности США (ACSC), Канадского центра кибербезопасности (CCCS), Национального центра кибербезопасности Новой Зеландии (NZ NCSC), Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC-UK) и Национального агентство по борьбе с преступностью (NCA).

В частности, по данным CISA, недавно несколько киберпреступных групп публично заявили о поддержке правительства России.

Некоторые из них пообещали провести кибероперации против стран и организаций, оказывающих материальную поддержку Украине.

"Вторжение России в Украину может подвергать организации как внутри региона, так и за его пределами повышенной злонамеренной киберактивностью. Эта деятельность может произойти как ответ на беспрецедентные экономические расходы, наложенные на Россию, а также материальную поддержку (Украины – Delo.ua), оказанную Соединенными Штатами и союзниками и партнерами США", – говорится в сообщении.

Как отметила директор CISA Джен Истерли, злонамеренная киберактивность является частью российской стратегии.

"Мы также знаем, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак на критическую инфраструктуру США", – сказала Истерли.

В свою очередь, глава Австралийского центра кибербезопасности Эбигейл Брэдшоу, основываясь на последних данных разведки, подчеркнула, что организации критической инфраструктуры должны действовать сейчас, чтобы усилить оборону, а не ждать, пока их нападут.

По словам гендиректора NCA по кибербезопасности Роба Джонса, в последние годы кибератаки развивались и становились все более масштабными и серьезными, а преступные группы, стоящие за ними, нацелены на критически важную инфраструктуру стран по всему миру.

"NCA работает с рядом международных партнеров над расследованием киберпреступников и нарушением работы сервисов, на которые они полагаются. Крайне важно, чтобы организации помогали усилить этот ответ, повышая киберустойчивость и сообщая властям о любых случаях киберпреступлений, чтобы обеспечить своевременное смягчение последствий дальнейших атак", – подчеркнул Джонс.

Ранее сообщалось, что на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.