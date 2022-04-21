РФ може здійснити кібератаки проти країн-союзників України – експерти

Російська Федерація може готувати серію потужних кібератак проти країн, що підтримують Україну.

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Про це заявили фахівці Агентства кібербезпеки США (CISA), ФБР, Агентства національної безпеки (NSA), Австралійського центру кібербезпеки США (ACSC), Канадського центру кібербезпеки (CCCS), Національного центру кібербезпеки Нової Зеландії (NZ NCSC), Національного центру кібер NCSC-UK) та Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA).

Зокрема, за даними CISA, нещодавно кілька кіберзлочинних груп публічно заявили про підтримку уряду Росії.

Деякі з них пообіцяли провести кібероперації проти країн та організацій, які надають матеріальну підтримку Україні.

"Вторгнення Росії в Україну може піддавати організації як усередині регіону, так і за його межами підвищеною зловмисною кіберактивністю. Ця діяльність може статися як відповідь на безпрецедентні економічні витрати, накладені на Росію, а також матеріальну підтримку (України – Delo.ua ), надану Сполученими Штатами та союзниками та партнерами США", – йдеться у повідомленні.

Як зазначила директор CISA Джен Істерлі, зловмисна кіберактивність є частиною російської стратегії.

"Ми також знаємо, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак на критичну інфраструктуру США", - сказала Істерлі.

У свою чергу, голова Австралійського центру кібербезпеки Ебігейл Бредшоу, спираючись на останні дані розвідки, підкреслила, що організації критичної інфраструктури повинні діяти зараз, щоб посилити оборону, а не чекати, поки їх нападуть.

За словами гендиректора NCA з кібербезпеки Роба Джонса, в останні роки кібератаки розвивалися і ставали все більш масштабними та серйозними, а злочинні групи, які стоять за ними, націлені на критично важливу інфраструктуру країн у всьому світі.

"NCA працює з низкою міжнародних партнерів над розслідуванням кіберзлочинців та порушенням роботи сервісів, на які вони покладаються. Вкрай важливо, щоб організації допомагали посилити цю відповідь, підвищуючи кіберстійкість та повідомляючи владу про будь-які випадки кіберзлочинів, щоб забезпечити своєчасне пом'якшення наслідків подальших атак" наголосив Джонс.

Раніше повідомлялося, що на енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.