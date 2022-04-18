Українські хакери атакували 135 російських онлайн-ресурсів

З 11 по 17 квітня українська ІТ-армія провела серію кібератак на російські сайти — під удар потрапили 135 російських онлайн-ресурсів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зокрема, за даними Мінцифри, українські хакери атакували національну систему маркування товарів. Через це Міністерство промисловості РФ було змушене дозволити виробляти та продавати товари без QR-кодів, а потім заявило, що деякий час житимуть без цієї системи.

Атаку зазнала також система для стягнення оплати за проїзд вантажними автомобілями масою від 12 тонн. У міністерстві зазначають, що внаслідок цього було створено значні перешкоди вантажному транспорту у пересуванні автомагістралями.

Метою української IT- армії також стали сервіси онлайн-бухгалтерії, які і через атаки працювали нестабільно, а в одного з найбільших банків Росії Ощадбанку виникли збої в роботі та обслуговуванні клієнтів.

Крім цього, під удар українських хакерів потрапили платформи онлайн-телебачення та послуги онлайн-замовлення їжі.

"Через збої в системі у росіян, які хотіли замовити їжу онлайн, виникали складнощі. Але це тільки квіточки. Незабаром вони забудуть, що таке онлайн", — заявили в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що міжнародна команда хакерів Anonymous зламала сайт російського газового монополіста компанії "Газпром" і виклала у мережу її листування.

Перед цим хакери з угруповання NB65, яке пов'язане з Anonymous, підключилися до камер спостереження у Москві.