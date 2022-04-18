Украинские хакеры атаковали 135 российских онлайн-ресурсов

С 11 по 17 апреля украинская IT-армия провела серию кибератак на российские сайты – под удар попали 135 российских онлайн-ресурсов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, по данным Минцифры, украинские хакеры атаковали Национальную систему маркировки товаров. Из-за этого Министерство промышленности РФ было вынуждено разрешить производить и продавать товары без QR-кодов, а потом заявило, что какое-то время будут жить без этой системы.

Атаке подверглась также система для взимания оплаты за проезд грузовыми автомобилями массой от 12 тонн. В министерстве отмечают, что вследствие этого были созданы значительные преграды грузовому транспорту в передвижении по автомагистралям.

Целью украинской IT-армии также стали сервисы онлайн-бухгалтерии, которые из-за атак работали нестабильно, а у одного из крупнейших банков России Сбербанка возникли сбои в работе и обслуживании клиентов.

Кроме этого, под удар украинских хакеров попали платформы онлайн-телевидения и сервисы онлайн-заказа еды.

"Из-за сбоев в системе у россиян, которые хотели заказать еду онлайн, возникали сложности. Но это только цветочки. Скоро они забудут, что такое онлайн", – заявили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что международная команда хакеров Anonymous взломала сайт российского газового монополиста – компании "Газпром" – и выложила в сеть ее переписку.

Перед этим хакеры из группировки NB65, которая связана с Anonymous, подключились к камерам наблюдения в Москве.