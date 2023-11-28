С декабря Google будет удалять аккаунты: кого это касается

Согласно обновленной политике Google по неактивным аккаунтам, аккаунты, которые не использовались по крайней мере два года, могут быть удалены.

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Об этом пишет Bloomberg.

Учетные записи, которые считаются неактивными, будут удаляться поэтапно, начиная уже с пятницы, 1 декабря. Google объяснил обновления неактивной учетной записи проблемами безопасности.

Перед тем, как удалить запись, Google отправит на электронный адрес, связанный с этой учетной записью, несколько уведомлений.

В компании отметили, что аккаунты, которые не использовались в течение длительного времени, имеют больше шансов быть скомпрометированными, поскольку "забытые или неконтролируемые" аккаунты обычно имеют старые пароли и проходят меньше проверок безопасности. В результате эти аккаунты могут быть сломаны и использованы для спама или другого вредоносного содержимого, а также для кражи личных данных.

Чтобы предотвратить удаление аккаунта Google, необходимо входить по крайней мере раз в два года.

Другие действия, соответствующие требованиям активности аккаунта, включают отправку или прокрутку электронной почты, использование поиска Google и просмотр видео YouTube (YouTube принадлежит Google) при входе в аккаунт Google.

Следовательно, учетную запись могут удалить, если в течение двух лет не было таких активностей:

вход в аккаунт;

чтение или отправка электронного письма;

использование Google Drive;

просмотр видео на YouTube;

обмен фото;

загрузка программы;

использование поиска Google;

использование входа через Google для входа в стороннюю программу или службу.

Специалист по кибербезопасности Орен Корен сказал в комментарии CNN, что если старые учетные принадлежали хакерам, то для новых они должны подтвердить свой номер телефона. Кроме того, удаление старых аккаунтов устраняет и данные, которые могли вытечь.

Согласно сообщению, есть несколько исключений, которые удаляться не будут: аккаунты с каналами YouTube, аккаунты с балансом на подарочных карточках, аккаунты, используемые для приобретения цифровых вещей, таких как книги или фильма, и те, которые опубликовали программы, активные на платформе, например Google Play Store.

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Источник фото: ua.depositphotos.com