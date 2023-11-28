З грудня Google видалятиме облікові записи: кого це стосується

Відповідно до оновленої політики Google щодо неактивних облікових записів, облікові записи, які не використовувалися принаймні два роки, можуть бути видалені.

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Про це пише Bloomberg.

Облікові записи, які вважаються неактивними, будуть видалятися поетапно, починаючи вже з п’ятниці, 1 грудні. Google пояснив оновлення неактивного облікового запису проблемами безпеки.

Перед тим, як видалити запис, Google надішле на електронну адресу пов’язану з цим обліковим записом кілька сповіщень.

У компанії зазначили, що облікові записи, які не використовувалися протягом тривалого часу, мають більше шансів бути скомпрометованими, оскільки "забуті або неконтрольовані" облікові записи зазвичай мають старі паролі та проходять менше перевірок безпеки. У результаті ці облікові записи можуть бути зламані та використані для спаму чи іншого шкідливого вмісту, а також для крадіжки особистих даних.

Для того, щоб запобігти видаленню облікового запису Google, потрібно входити до нього принаймні раз на два роки.

Інші дії, які відповідають вимогам щодо активності облікового запису, включають надсилання або прокручування електронних листів, використання пошуку Google і перегляд відео YouTube (YouTube належить Google) під час входу в обліковий запис Google.

Отже, обліковий запис можуть видалити, якщо упродовж двох років не було таких активностей:

вхід в акаунт;

читання або надсилання електронного листа;

використання Google Drive;

перегляд відео на YouTube;

обмін фото;

завантаження програми;

використання пошуку Google;

використання входу через Google для входу в сторонню програму чи службу.

Фахівець із кібербезпеки Орен Корен сказав у коментарі CNN, що якщо старі облікові належали хакерам, то для нових вони муситимуть підтвердити свій номер телефону. Крім того, видалення старих акаунтів усуває й дані, які могли витекти.

Згідно з повідомленням, є кілька винятків, які видалятися не будуть: облікові записи з каналами YouTube, облікові записи з балансом на подарункових картках, облікові записи, які використовуються для придбання цифрових речей, як-от книги чи фільму, і ті, які опублікували програми, активні на платформі, як-от Google Play Store.

Додамо, Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com