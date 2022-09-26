Сайт ЧВК "Вагнер" и военторги РФ: ИТ-армия парализовала более 4000 онлайн-ресурсов за 2 недели

С 12 по 25 сентября ИТ-армия приостановила работу более 4000 онлайн-ресурсов РФ, в том числе сайт ЧВК "Вагнер", ресурсы молодой гвардии политической партии "Единая Россия", портал "Госуслуги", военторги РФ и т.д. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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Из сайда "Вагнера" ИТ-специалисты извлекли все хранившиеся там данные, что позволит расследовать преступления военных преступников, "работающих" в ЧВК.

Из ресурсов молодой гвардии "Единой России" ИТ-армия получила списки людей, поддерживающих незаконные идеи лидера РФ Владимира Путина. Эти последователи были или находятся на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы.

Из-за атаки на "Госуслуги" россияне не могли получить желательны услуги. ИТ-армия парализовала также сайты по поиску работы в РФ. Дело в том, что на таких сайтах Министерство обороны России активно публиковало вакансии военных.

"Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы", - отметили в Минцифре.

Из-за атаки на военторги РФ россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат, продолжающих вести войну в Украине.

ИТ–армия перекрыла россиянам возможность покупать необходимое автопринадлежности своим солдатом на фронт , атаковав сайты по продаже автоинструментов.

DDoS-атака на инфраструктуру банка "Открытие" заблокировала россиянам возможность пользоваться банковскими услугами онлайн.

В августе ИТ-армия заблокировала онлайн-ресурсы Почты России. Мощная кибератака полностью парализовала работу Национального почтового оператора РФ. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку.

В тот же месяц ИТ-армия атаковала сервисы онлайн-банкинга, и клиенты многих российских банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона. Также были атакованы платформы для видеосвязи, которые россияне создали взамен популярных сервисов, покинувших рынок РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com