Сайт ПВК "Вагнер" і воєнторги РФ: ІТ-армія паралізувала понад 4000 онлайн-ресурсів за 2 тижні

З 12 до 25 вересня ІТ-армія призупинила роботу понад 4000 онлайн-ресурсів РФ, в тому числі сайт ПВК "Вагнер", ресурси молодої гвардії політичної партії "Єдина Росія", портал "Госуслуги", воєнторги РФ тощо. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

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З сайду "Вагнера" ІТ-фахівці витягли всі дані, які там зберігалися, що дозволить розслідувати злочини військових злочинців, які "працюють" в ПВК.

З ресурсів молодої гвардії "Єдиної Росії" ІТ-армія дістала списки людей, що підтримують незаконні ідеї лідера РФ Володимира Путіна. Ці послідовники були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми.

Через атаку на "Госуслуги" росіяни не могли отримати бажані послуги. ІТ-армія паралізувала також сайти з пошуку роботи в РФ. Справа в тому, що на таких сайтах Міністерство оборони Росії активно публікувало вакансії військових.

"Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали", — зазначили в Мінцифри.

Через атаку на воєнторги РФ росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів, які продовжують вести війну в Україні.

ІТ-армія перекрила росіянам можливість купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам на фронт, атакувавши сайти з продажу автоінструментів.

DDoS-атака на інфраструктуру банку "Открытие" заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн.

В серпні ІТ-армія заблокувала онлайн-ресурси Пошти Росії. Потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо.

Того ж місяця ІТ-армія атакувала сервіси онлайн-банкінгу і клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона. Також були атаковані платформи для відеозв'язку, які росіяни створили на заміну популярних сервісів, що покинули ринок РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com