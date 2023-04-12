Следили за конвоями с гуманитаркой. В США заявили об атаке российских хакеров на камеры в украинских кафе

Российские хакеры атаковали камеры наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собрать разведывательную информацию о конвоях с гуманитарной помощью, которые проезжают мимо заведениях. Об этом заявил директор отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, передает The Guardian.

Он отметил, что российское правительство и поддерживаемые им хакеры продолжают атаковать украинские системы информационных технологий в рамках войны. Одним из фокусов внимания являются камеры видеонаблюдения, которые используются местными властями и частными предприятиями.

"Происходят креативные вещи. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к открытым веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, которые доставляют помощь [...] Вместо того, чтобы использовать доступные в Интернете камеры, они смотрят на камеру видеонаблюдения кофейни и видят дорогу, которую им нужно видеть", – рассказал Джойс.

Он добавил, что также российские хакеры сосредоточены на американских производителях оборонной продукции и логистических транспортных компаниях, чтобы узнать больше о цепочке поставки оружия в Украину.

"Они находятся под ежедневным давлением со стороны россиян", – отметил представитель АНБ.

Напомним, осенью прошлого года CNN сообщал, что Россия для нанесения ущерба украинской инфраструктуре дополняла ракетные удары кибератаками. Однако последние не оказали существенного влияния.

А компания Microsoft недавно предупредила, что российские хакеры готовят новую волну атак против Украины. В частности, речь идет об угрозе в виде программ-вымогателей для организаций, задействованных в поддержке государства.