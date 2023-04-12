Стежили за конвоями з гуманітаркою. У США заявили про атаку російських хакерів на камери в українських кафе

Російські хакери атакували камери спостереження в українських кав'ярнях, щоб зібрати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, що проїжджають повз заклади. Про це заявив директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роб Джойс, передає The Guardian.

Він зазначив, що російський уряд і підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у рамках війни. Одним із фокусів уваги є камери відеоспостереження, які використовуються місцевою владою та приватними підприємствами.

"Відбуваються креативні речі. Ми спостерігаємо, як російські хакери підключаються до відкритих вебкамер, щоб спостерігати за колонами та потягами, які доставляють допомогу [...] Замість того, щоб використовувати камери, які доступні в Інтернеті, вони дивляться на камеру відеоспостереження кав’ярні та бачать дорогу, яку їм потрібно бачити", – розповів Джойс.

Він додав, що також російські хакери зосереджені на американських виробниках оборонної продукції та логістичних транспортних компаніях, щоб дізнатися більше про ланцюг постачання зброї в Україну.

"Вони перебувають під щоденним тиском з боку росіян", – зазначив представник АНБ.

Нагадаємо, восени минулого року CNN повідомляв, що Росія для завдання шкоди українській інфраструктур доповнювала ракетні удари кібератаками. Однак останні не мали суттєвого впливу.

А компанія Microsoft нещодавно попередила, що російські хакери готують нову хвилю атак проти України. Зокрема, йдеться про загрозу вигляді програм-вимагачів для організацій, які задіяні у підтримці держави.