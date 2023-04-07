SXSW 2023: украинские стартапы представили на конференции в Техасе

Украинская делегация уже во второй раз официально посещает международную конференцию SXSW, которая проходит в Техасе, США. Украинцы представляют технологические разработки в сферах гейминга, Fashion Tech, метавселенной, XR, создания медиаконтента и коммуникаций будущего.

Кроме презентации собственного продукта, участники мероприятия могут выстроить партнерские отношения с представителями американского и европейского бизнесов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Украинскую стартап-экосистему представили:

Esports Charts - "гугл-аналитика" для лайв-стриминга. Стартап принял участие в программе Superconnectors, которая позволяет командам искать инвестиции и партнериться с другими. С помощью Esports Charts бизнес, заинтересованный в рынках киберспорта, стриминга, развлечений и традиционного спорта, может получить статистические данные об их аудитории.

3DLOOK – разработчик виртуальной примерочной для онлайн-магазинов. Соучредитель стартапа стал спикером дискуссионной панели Future of Fashion. Она работает на запатентованной технологии мобильного сканирования тела. Потенциальный покупатель может легко отсканировать себя, сделав всего два фото.

Aspichi – образовательная платформа на базе аудиовизуальной телепортации. Их виртуальные миры протестовали более 250 человек, а команда проекта запартнерилась с одним из европейских технопарков. Основным продуктом Aspichi является платформа, транслируемая пользователям шлемов виртуальной реальности (VR) видео и аудио в режиме реального времени. Эта разработка переместит в место, откуда ведется трансляция.

Mriya production – продакшн, создающий виртуальные миры на основе игрового движителя. Это уникальное сочетание компьютерных игр, классического 3D-моделирования и киноиндустрии. Команда познакомилась с потенциальными клиентами из XR-индустрии и договорилась о встрече с крупным финским продакшеном.

Оbimy – приложение для обмена чувствами. Применение используют в качестве мессенджера, где пользователи могут делиться приятными жестами, прикосновениями и рассказывать о своем настроении. Разработка поразила одного из представителей инвестиционных фондов, предложившего партнерство стартапа.

Участие украинской делегации на SXSW 2023 состоялось благодаря Программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в сотрудничестве с Украинским фондом стартапов, Startup Grind Kyiv и Western NIS Enterprise Fund.

В 2022 году украинские стартапы получили более 6 млрд долларов дохода. Это на $542 млн больше, чем в 2021 году. Такие данные обнародовал Google в рамках программы Google for Startups Ukraine Support Fund.