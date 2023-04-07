SXSW 2023: українські стартапи представили на конференції в Техасі

Українська делегація вже вдруге офіційно відвідує міжнародна конференцію SXSW яка проходить в Техасі, США. Українці представляють технологічні розробки у сферах геймінгу, Fashion Tech, метавсесвіту, XR, створення медіаконтенту та комунікацій майбутнього.

Крім презентації власного продукту, учасники заходу можуть побудувати партнерські відносини з представниками американського та європейського бізнесів, повідомляє Міністерства цифрової трансформації України.

Українську стартап-екосистему представили:

Esports Charts — "гугл-аналітика" для лайв-стримінгу. Стартап долучився до програми Superconnectors, яка дозволяє командам шукати інвестиції та партнеритися з іншими. За допомогою Esports Charts бізнес, який зацікавлений у ринках кіберспорту, стримінгу, розваг і традиційного спорту, може отримати статистичні дані про їхню аудиторію.

3DLOOK — розробник віртуальної примірочної для онлайн-магазинів. Співзасновник стартапу став спікером дискусійної панелі Future of Fashion. Вона працює на запатентованій технології мобільного сканування тіла. Потенційний покупець може легко відсканувати себе, зробивши лише два фото.

Aspichi — освітня платформа на базі аудіовізуальної телепортації. Їхні віртуальні світи протестували понад 250 людей, а команда проєкту запартнерилася з одним з європейських технопарків. Основним продуктом Aspichi є платформа, яка транслює користувачам шоломів віртуальної реальності (VR) відео та аудіо в режимі реального часу. Ця технологія перемістить у місце, звідки ведеться трансляція.

Mriya production — продакшн, який створює віртуальні світи на основі ігрового рушія. Це унікальне поєднання комп’ютерних ігор, класичного 3D-моделювання та кіноіндустрії. Команда познайомилися з потенційними клієнтами з XR-індустрії та домовилася про зустріч з великим фінським продакшеном.

Оbimy — додаток для обміну почуттями. Застосунок використовують як месенджер, де користувачі можуть ділитися приємними жестами, дотиками та розповідати про свій настрій. Розробка вразила одного з представників інвестиційних фондів, який запропонували партнерство стартапу.

Участь української делегації на SXSW 2023 відбулася завдяки Програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України" у співпраці з Українським фондом стартапів, Startup Grind Kyiv та Western NIS Enterprise Fund.

У 2022 році українські стартапи отримали понад $6 млрд доходу. Це на $542 млн більше, ніж у 2021 році. Такі дані оприлюднив Google в рамках програми “Google for Startups Ukraine Support Fund”.