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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

TikTok добавит функцию, позволяющую ограничить время использования приложения

TikTok добавит функцию, позволяющую ограничить время использования приложения

Социальная сеть TikTok запустит новую функцию "ограничения по времени использования приложения". Она позволит пользователям следить и ограничивать время, проведенное в приложении, сообщается на сайте TikTok.

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Когда придет время закрыть приложение, на экране телефона появится соответствующее уведомление. Если пользователь в течение слишком долгого времени прокручивает ленту соцсети, уведомления о перерыве будут всплывать, пока пользователь не закроет приложение.

Фото 2 — TikTok добавит функцию, позволяющую ограничить время использования приложения
Уведомление будет перекрывать весь экран, чтобы привлечь внимание пользователя. Фото: TikTok

"Мы призываем людей более осознанно относиться к формированию позитивных цифровых привычек и запускаем два новых практических инструмента, чтобы нашему сообществу было проще контролировать занятость в TikTok", — отметили в компании.

Первая функция, о которой говорят разработчики, уже доступна. Речь о суточном ограничении времени использования экрана, то есть пользователи выбирают, сколько времени в день они хотят пользоваться TikTok. А вот новая функция будет контролировать время после каждого открытия приложения.

TikTok также будет вести статистику времени, в течение которого пользователь листает ленту соцсети.

Фото 3 — TikTok добавит функцию, позволяющую ограничить время использования приложения
TikTok будет сообщать пользователям, сколько времени они уделяют приложению. Фото: TikTok

Параллельно TikTok начал тестировать игры внутри приложения. Это повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одному из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.

Источник фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Вита Молодан