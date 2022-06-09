TikTok добавит функцию, позволяющую ограничить время использования приложения

Социальная сеть TikTok запустит новую функцию "ограничения по времени использования приложения". Она позволит пользователям следить и ограничивать время, проведенное в приложении, сообщается на сайте TikTok.

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Когда придет время закрыть приложение, на экране телефона появится соответствующее уведомление. Если пользователь в течение слишком долгого времени прокручивает ленту соцсети, уведомления о перерыве будут всплывать, пока пользователь не закроет приложение.

Уведомление будет перекрывать весь экран, чтобы привлечь внимание пользователя. Фото: TikTok

"Мы призываем людей более осознанно относиться к формированию позитивных цифровых привычек и запускаем два новых практических инструмента, чтобы нашему сообществу было проще контролировать занятость в TikTok", — отметили в компании.

Первая функция, о которой говорят разработчики, уже доступна. Речь о суточном ограничении времени использования экрана, то есть пользователи выбирают, сколько времени в день они хотят пользоваться TikTok. А вот новая функция будет контролировать время после каждого открытия приложения.

TikTok также будет вести статистику времени, в течение которого пользователь листает ленту соцсети.

TikTok будет сообщать пользователям, сколько времени они уделяют приложению. Фото: TikTok

Параллельно TikTok начал тестировать игры внутри приложения. Это повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одному из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.

Источник фото: ua.depositphotos.com