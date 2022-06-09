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- ІТ та Телеком
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TikTok додасть функцію, що дозволяє обмежити час використання програми
Соціальна мережа TikTok запустить нову функцію "обмеження часу використання програми". Вона дозволить користувачам стежити та обмежувати час, проведений у додатку, повідомляється на сайті TikTok.
Коли прийде час закрити програму, на екрані телефону з'явиться відповідне повідомлення. Якщо користувач протягом довгого часу прокручує стрічку соцмережі, сповіщення про перерву спливатимуть, доки користувач не закриє програму.
"Ми закликаємо людей більш усвідомлено ставитися до формування позитивних цифрових звичок та запускаємо два нові практичні інструменти, щоб нашій спільноті було простіше контролювати зайнятість у TikTok", - зазначили в компанії.
Перша функція, про яку говорять розробники, вже доступна. Йдеться про добове обмеження часу використання екрану, тобто користувачі вибирають, скільки часу щодня вони хочуть користуватися TikTok. А ось нова функція контролюватиме час після кожного відкриття програми.Підписуйтесь на наш Telegram канал
TikTok також вестиме статистику часу, протягом якого користувач гортає стрічку соцмережі.
Паралельно TikTok почав тестувати ігри всередині програми. Це підвищить прибуток TikTok від реклами, а також кількість часу, яке користувачі проводять у додатку – одному з найпопулярніших у світі з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.
Джерело фото: ua.depositphotos.com