TikTok оспорит обвинения Минюста США в связях с Китаем

TikTok пытается убедить федеральный апелляционный суд США в том, что Министерство юстиции ошиблось в своих обвинениях о связях соцсети с Китаем. Суд рассмотрит это дело 16 сентября 2024 года. Как сообщает Reuters, TikTok утверждает, что Минюст неправильно оценил ситуацию.

Напомним, что ранее юристы министерства заявили, что приложение представляет угрозу национальной безопасности, поскольку якобы позволяет китайскому правительству собирать данные американцев и манипулировать просматриваемым ими контентом.

TikTok отрицает эти утверждения, утверждая, что данные пользователей и механизмы рекомендаций хранятся на облачных серверах в США под управлением Oracle, а решения по модерации контента для американских пользователей принимаются в США.

Как отметило издание, апелляционный суд рассмотрит дело 16 сентября 2024 года, что может повлиять на дальнейшую судьбу TikTok перед президентскими выборами, которые пройдут 5 ноября.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .

Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу.

А в мае китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".