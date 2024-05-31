TikTok разрабатывает для США обособленный алгоритм рекомендаций контента, опасаясь своего запрета - СМИ

Соцсеть TikTok разрабатывает клон собственного алгоритма рекомендаций для своих 170 миллионов пользователей в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Новая версия алгоритма сможет работать независимо от китайской материнской компании ByteDance и будет более приемлемой для американских законодателей, желающих TikTok запретить.

ByteDance начала работу над разделением исходного кода TikTok в конце прошлого года, еще до того, как законопроект о принудительной продаже американского сегмента TikTok начал набирать обороты в Конгрессе.

Этот шаг был направлен на создание независимой кодовой базы для американской версии TikTok, которая не имела бы связи с китайским аналогом Douyin и не содержала данных китайских пользователей.

Ожидается, что эта работа продлится больше года. Предыдущий же план по обособлению данных пользователей США не смог успокоить регуляторные органы и законодателей США.

Также отмечается, что руководители TikTok рассматривают возможность того, чтобы открыть исходного кода некоторых алгоритмов соцсети или сделать его доступным для других, чтобы продемонстрировать технологическую прозрачность. Работу усложняют вопросы соответствия требованиям и юридические проблемы, связанные с определением того, какие части кода можно перенести в TikTok.

Цель состоит в том, чтобы создать новое хранилище исходного кода для алгоритма рекомендаций, обслуживаемого только TikTok UюS. После завершения процесса TikTok U.S. будет запускать и поддерживать свой алгоритм рекомендаций независимо от приложений TikTok в других регионах мира и его китайской версии Douyin. Однако этот шаг отрезал бы американскую версию соцсети от мощных инженерных разработок ее материнской компании в Пекине.

Хотя сама TikTok изначально отказалась от комментариев, после публикации новости Reuters в сообщении от имени соцсети на другой платформе – X – было заявлено, что она "вводит в заблуждение и является фактически неточной" без уточняющих объяснений.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat.

Однако следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, поручив, однако, Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен был вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.



В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продажи TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения относительно национальной безопасности и влияния китайский властей на платформу. Китайская же компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

Где уже запретили TikTok

TikTok ныне полностью запрещен в нескольких странах, включая Индию, Иран, Непал, Афганистан и Сомали. В Индии запрет был введен в 2020 году на фоне пограничного конфликта с Китаем, и хотя его можно обходить с помощью VPN, большинство пользователей там перешли на альтернативные платформы.

В свою очередь западные страны, в частности Австралия, Великобритания, Франция и Нидерланды, запретили TikTok только на правительственных устройствах из-за опасений утечки конфиденциальных данных. Кроме того, в 2023 году высшие органы Европейского союза также запретили использование TikTok на служебных устройствах своих работников.

Источник фото: ua.depositphotos.com