TikTok розробляє для США відокремлений алгоритм рекомендацій контенту, побоюючись своєї заборони - ЗМІ

Соцмережа TikTok розробляє клон власного алгоритму рекомендацій для своїх 170 мільйонів користувачів у США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Нова версія алгоритму зможе працювати незалежно від китайської материнської компанії ByteDance та буде більш прийнятною для американських законодавців, які хочуть TikTok заборонити.

ByteDance розпочала роботу над розділенням вихідного коду TikTok наприкінці минулого року, ще до того, як законопроект про примусовий продаж американського сегменту TikTok почав набирати обертів у Конгресі.

Цей крок був спрямований на створення незалежної кодової бази для американської версії TikTok, яка б не мала зв'язку з китайським аналогом Douyin та не містила даних китайських користувачів.

Очікується, що ця робота триватиме більше року. Попередній план із відокремлення даних користувачів США не зміг заспокоїти регуляторні органи та законодавців США.

Також зазначається, що керівники TikTok розглядають можливість відкрити вихідний код деяких алгоритмів соцмережі або зробити його доступним для інших, щоб продемонструвати технологічну прозорість. Роботу ускладнюють питання відповідності вимогам та юридичні проблеми, пов’язані з визначенням того, які частини коду можна перенести в TikTok.

Мета полягає в тому, щоб створити нове сховище вихідного коду для алгоритму рекомендацій, який обслуговуватиме лише TikTok U.S. Після завершення TikTok U.S. запускатиме та підтримуватиме свій алгоритм рекомендацій незалежно від додатків TikTok в інших регіонах світу та його китайської версії Douyin. Однак цей крок відрізав би американську версію соцмережі від потужних інженерних розробок її материнської компанії в Пекіні.

Хоча сама TikTok спочатку відмовилася від коментарів, після публікації новини Reuters у дописі від імені соцмережі на іншій платформі – X – було заявлено, що вона “вводить в оману та фактично є неточною” без уточнюючих пояснень.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Де вже заборонили TikTok

TikTok наразі повністю заборонено в кількох країнах, зокрема в Індії, Ірані, Непалі, Афганістані та Сомалі. В Індії заборона була введена у 2020 році на тлі прикордонного конфлікту з Китаєм, і хоча її можна обходити за допомогою VPN, більшість користувачів там перейшла на альтернативні платформи.

В свою чергу західні країни, зокрема Австралія, Велика Британія, Франція та Нідерланди, заборонили TikTok лише на урядових пристроях через побоювання щодо витоку конфіденційних даних. Крім того, в 2023 році керівні органи Євросоюзу також заборонили використання TikTok на службових пристроях своїх працівників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com