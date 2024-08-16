TikTok оскаржує звинувачення Мін'юсту США у зв'язках з Китаєм

TikTok намагається переконати федеральний апеляційний суд США в тому, що Міністерство юстиції помилилося в своїх звинуваченнях про зв’язки соцмережі з Китаєм. Суд розгляне цю справу 16 вересня 2024 року. Як повідомляє Reuters, TikTok стверджує, що Мін’юст неправильно оцінив ситуацію.

Нагадаємо, що раніше юристи міністерства заявили, що додаток становить загрозу національній безпеці, оскільки нібито дозволяє китайському уряду збирати дані американців і маніпулювати контентом, який вони переглядають.

TikTok заперечує ці твердження, стверджуючи, що дані користувачів і механізми рекомендацій зберігаються на хмарних серверах у США під управлінням Oracle, а рішення щодо модерації контенту для американських користувачів приймаються в США.

Як зазначило видання, апеляційний суд розгляне справу 16 вересня 2024 року, що може вплинути на подальшу долю TikTok перед президентськими виборами, які відбудуться 5 листопада.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу.

А у травні китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.