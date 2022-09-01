Twitter позволит некоторым пользователям редактировать посты

Социальная сеть Twitter после многих лет дискуссий как внутри компании, так и среди пользователей, запускает функцию редактирования. Она будет доступна пользователям, выбравшим платную подписку. Об этом 1 сентября сообщило издание Bloomberg.

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Функция "Редактировать твит" позволит пользователям вносить изменения в твит в течение 30 минут после публикации. Отредактированные тексты будут отмечены, а другие пользователи Twitter смогут нажать на пометку, чтобы просмотреть предыдущие версии публикации.

"Компания специально тестирует кнопку редактирования с небольшой группой пользователей в надежде быстро решить возможные проблемы", - объясняет Twitter в блоге.

В ближайшие недели кнопка редактирования станет доступна пользователям Twitter Blue.

Примечательно, что бывший генеральный директор Джек Дорси в январе 2020 года сообщал, что функция редактирования "была крайне маловероятной", но запросов на нее было столь много, что компания не могла окончательно решить, будет ли она что-либо такое запускать.

Накануне социальная сеть Twitter добавила в меню новую вкладку Spaces. В ней будут аудиокимнаты, разделенные по тематикам, а также подкасты. При этом неизвестно, могут ли сами пользователи загружать свои записи на платформу.

Источник фото: ua.depositphotos.com