Twitter дозволить деяким користувачам редагувати пости

Соціальна мережа Twitter після багатьох років дискусій як всередині компанії, так і серед користувачів, запускає функцію редагування. Вона буде доступна користувачам, що обрали платну підписку. Про це 1 вересня повідомило видання Bloomberg.

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Функція "Редагувати твіт" дозволить користувачам вносити зміни у свій твіт протягом 30 хвилин після публікації. Відредаговані тексти матимуть позначку, а інші користувачі Twitter зможуть натиснути на неї, щоб переглянути попередні версії публікації.

"Компанія спеціально тестує кнопку редагування з невеликою групою користувачів в надії швидко вирішити можливі проблеми", — пояснює Twitter в блозі.

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue.

Примітно, що колишній генеральний директор Джек Дорсі в січні 2020 року повідомляв, що функція редагування "була вкрай малоймовірною", але запитів на неї були настільки багато, що компанія не могла остаточно вирішити, чи буде вона щось таке запускати.

Напередодні соціальна мережа Twitter додала у меню нову вкладку Spaces. У ній будуть аудіокімнати, розділені за тематиками, а також подкасти. При цьому невідомо, чи можуть самі користувачі завантажувати на платформу свої записи.

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