Суд зобов'язав Twitter надати Ілону Маску документи колишнього керівника компанії

Суд зобов'язав компанію Twitter надати бізнесмену Ілону Маску документи колишнього керівника компанії, який, за словами самого Маска, був ключовою фігурою у підрахунку фальшивих акаунтів соцмережі. Про це пише Reuters.

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Бот-аккаунти і спам-аккаунти в Twitter стали центральним питанням у судовій тяжбі з приводу того, чи має Маск, який є виконавчим директором Tesla Inc, завершить придбання соціальної мережі за 44 мільярди доларів/

Суд зобов'язав компанію зібрати та надати документи від колишнього генерального директора зі споживчих товарів Кайвона Бейкпура. Бейкпур, що залишив Twitter після того, як у квітні акціонери сосцети дали згоду на здійснення угоди, у судових документах Маска описується як один із керівників, найбільш тісно пов'язаних із визначенням кількості спам-акаунтів.

Тим часом суд відхилив клопотання Маска щодо доступу до інформації щодо ще 21 людини, які можуть мати дані про боти у соцмережі.

Зазначимо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter визнали відмову надуманою і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду про покупку соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter, яка вимагає від бізнесмена купити її. Бізнесмен звинуватив Twitter у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії. Twitter у свою чергу звинуватив бізнесмена у пошуку величезних обсягів даних, що не мають відношення до головного питання у справі: чи Маск порушив договір про купівлю компанії.