Суд обязал Twitter предоставить Илону Маску документы бывшего руководителя компании

Суд обязал компанию Twitter предоставить бизнесмену Илону Маску документы бывшего руководителя компании, который по словам самого Маска был ключевой фигурой в подсчете фальшивых аккаунтов соцсети. Об этом пишет Reuters.

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Бот-аккаунты и спам-аккаунты в Twitter стали центральным вопросом в судебной тяжбе по поводу того, должен ли Маск, который является исполнительным директором Tesla Inc, завершит приобретение социальной сети за 44 миллиарда долларов/

Суд обязал компанию собрать и предоставить документы от бывшего генерального директора по потребительским товарам Кайвона Бейкпура. Бейкпур, покинувший Twitter после того, как в апреле акционеры сосцети дали согласие на осуществление сделки, в судебных документах Маска описывается как один из руководителей, наиболее тесно связанных с определением количества спам-аккаунтов.

Тем временем суд отклонил ходатайство Маска относительно доступа к информации по еще 21 человеку, которые могут иметь данные о ботах в соцсети.

Отметим, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter признали отказ надуманным и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь Маск подал встречный иск к компании Twitter, которая требует от бизнесмена купить ее. Бизнесмен обвинил Twitter в промедлении с предоставлением ему данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. Twitter в свою очередь обвинил бизнесмена в поиске огромных объемов данных, не имеющих отношения к главному вопросу по делу: нарушил ли Маск договор о покупке компании.