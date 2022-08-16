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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Суд обязал Twitter предоставить Илону Маску документы бывшего руководителя компании

Суд обязал Twitter предоставить Илону Маску документы бывшего руководителя компании

Суд обязал компанию Twitter предоставить бизнесмену Илону Маску документы бывшего руководителя компании, который по словам самого Маска был ключевой фигурой в подсчете фальшивых аккаунтов соцсети. Об этом пишет Reuters.

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Бот-аккаунты и спам-аккаунты в Twitter стали центральным вопросом в судебной тяжбе по поводу того, должен ли Маск, который является исполнительным директором Tesla Inc, завершит приобретение социальной сети за 44 миллиарда долларов/

Суд обязал компанию собрать и предоставить документы от бывшего генерального директора по потребительским товарам Кайвона Бейкпура. Бейкпур, покинувший Twitter после того, как в апреле акционеры сосцети дали согласие на осуществление сделки, в судебных документах Маска описывается как один из руководителей, наиболее тесно связанных с определением количества спам-аккаунтов.

Тем временем суд отклонил ходатайство Маска относительно доступа к информации по еще 21 человеку, которые могут иметь данные о ботах в соцсети.

Отметим, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter признали отказ надуманным и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь Маск подал встречный иск к компании Twitter, которая требует от бизнесмена купить ее. Бизнесмен обвинил Twitter в промедлении с предоставлением ему данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. Twitter в свою очередь обвинил бизнесмена в поиске огромных объемов данных, не имеющих отношения к главному вопросу по делу: нарушил ли Маск договор о покупке компании.

Автор:
Степан Крьока