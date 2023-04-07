Twitter вернул логотип с синей птичкой

Курс криптовалюты Dogecoin упал на 9%, и пользователи Twitter начали замечать, что на главной странице соцсети снова появился логотип с изображением синей птицы, которая несколько дней назад была заменена на изображение собаки, ассоциирующейся с криптовалютой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Владелец Twitter Илон Маск уже давно является сторонником криптовалюты Dogecoin, созданной как шутка в 2013 году, ее принимают в качестве платы за товары в другой возглавляемой им компании - Tesla Inc.

Twitter не ответил на вопрос Bloomberg о возобновлении своего логотипа.

Dogecoin упал до 8,4 центов по сравнению с максимумом в 10,5 центов, которого он достиг 4 апреля после того, как Twitter сменил логотип.

Напомним, ранее Twitter заменил традиционную синюю птичку на логотипе своего сайта собакой.