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Категорія
ІТ та Телеком
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Twitter повернув логотип із синьою пташкою

twitter, пташка, лого

Курс кріптовалюти Dogecoin впав на 9%, й користувачі Twitter почали помічати, що на головній сторінці соцмережі знову з'явився логотип із зображенням синього птаха, який кілька днів тому був замінений на зображення собаки, що асоціюється з криптовалютою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Власник Twitter Ілон Маск вже давно є прихильником криптовалюти Dogecoin, створеної як жарт у 2013 році, її приймають як оплату за товари в іншій компанії, яку він очолює, - Tesla Inc.  

Twitter не відповів на запитання Bloomberg про відновлення свого логотипу.

Dogecoin впав до 8,4 центів, порівняно з максимумом у 10,5 центів, якого він досяг у 4 квітня після того, як Twitter змінив логотип.

Нагадаємо, раніше Twitter замінив традиційну синю пташку на логотипі свого сайту на собаку.

Автор:
Михайло Шилін