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Украина подключилась к европейской системе блокчейна
Украина получила статус наблюдателя в Европейском Блокчейне Партнерстве. Присоединение Украины к ЕБП будет способствовать признанию украинских документов о высшем образовании и водительских прав для миллионов украинских беженцев в Европе.
Об этом сообщает Минцифры.
Представлять страну в ЕБП будет заместитель Министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков, который принял участие в онлайн встрече всех стран членов ЕБП.
"Глобальная цель проекта — создание пан-европейского блокчейна и интеграция цифрового экономического пространства ЕС и Украины. Следующим этапом станет расширение сети межгосударственных блокчейн-партнерств Украины с другими странами", — объяснили в министерстве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украина стала 30-й и второй страной вне Европейского Союза после Норвегии, которая приняла участие в проекте по использованию технологии блокчейн для предоставления трансграничных государственных сервисов.
Украина как кандидат в ЕС будет постепенно внедряться в эту инфраструктуру и расширять сеть трансграничных крипто-платежей.
"Интеграция Украины в Европейский Блокчейн Партнерства усилит совместную работу над внедрением технологии блокчейн в государственные реестры и сервисы. Кроме того, оно будет способствовать созданию высокоэффективной регуляторной среды, в частности, для рынка виртуальных активов", - отметил Борняков.
Инициатором присоединения к ЕБП стали организации "Blockchain4Ukraine" и "Виртуальные активы Украины". Они направили письмо главе комитета Урсуле фор дер Ляен и получили ответ с приглашением стать наблюдателем.
Напомним, Министры цифровой трансформации разных стран мира готовы способствовать быстрой интеграции цифровых документов в приложении "Дія" в свои национальные системы.