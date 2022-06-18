Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Україна підключилася до європейської системи блокчейна

Україна підключилася до європейської системи блокчейна

Україна набула статусу спостерігача в Європейському Блокчейні Партнерстві. Приєднання України до ЄБП сприятиме визнанню українських документів про вищу освіту та прав водія для мільйонів українських біженців у Європі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Мінцифри.

Представлятиме країну в ЄБП заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков, який взяв участь в онлайн зустрічі всіх країн членів ЄБП.

"Глобальна мета проекту - створення пан-європейського блокчейну та інтеграція цифрового економічного простору ЄС та України. Наступним етапом стане розширення мережі міждержавних блокчейн-партнерств України з іншими країнами", - пояснили у міністерстві.

Україна стала 30-ю та другою країною поза Європейським Союзом після Норвегії, яка взяла участь у проекті з використання технології блокчейн для надання транскордонних державних сервісів.

Україна як кандидат у ЄС поступово впроваджуватиметься у цю інфраструктуру та розширюватиме мережу транскордонних крипто-платежів.

"Інтеграція України в Європейський Блокчейн Партнерства посилить спільну роботу над впровадженням технології блокчейн до державних реєстрів та сервісів. Крім того, воно сприятиме створенню високоефективного регуляторного середовища, зокрема, для ринку віртуальних активів", - зазначив Борняков.

Ініціатором приєднання до ЄБП стали організації "Blockchain4Ukraine" та "Віртуальні активи України". Вони надіслали листа голові комітету Урсуле фор дер Ляєн і отримали відповідь із запрошенням стати спостерігачем.

Нагадаємо, Міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку "Дія" до своїх національних систем.

Автор:
Світлана Манько