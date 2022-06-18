Україна підключилася до європейської системи блокчейна

Україна набула статусу спостерігача в Європейському Блокчейні Партнерстві. Приєднання України до ЄБП сприятиме визнанню українських документів про вищу освіту та прав водія для мільйонів українських біженців у Європі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Мінцифри.

Представлятиме країну в ЄБП заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков, який взяв участь в онлайн зустрічі всіх країн членів ЄБП.

"Глобальна мета проекту - створення пан-європейського блокчейну та інтеграція цифрового економічного простору ЄС та України. Наступним етапом стане розширення мережі міждержавних блокчейн-партнерств України з іншими країнами", - пояснили у міністерстві.

Україна стала 30-ю та другою країною поза Європейським Союзом після Норвегії, яка взяла участь у проекті з використання технології блокчейн для надання транскордонних державних сервісів.

Україна як кандидат у ЄС поступово впроваджуватиметься у цю інфраструктуру та розширюватиме мережу транскордонних крипто-платежів.

"Інтеграція України в Європейський Блокчейн Партнерства посилить спільну роботу над впровадженням технології блокчейн до державних реєстрів та сервісів. Крім того, воно сприятиме створенню високоефективного регуляторного середовища, зокрема, для ринку віртуальних активів", - зазначив Борняков.

Ініціатором приєднання до ЄБП стали організації "Blockchain4Ukraine" та "Віртуальні активи України". Вони надіслали листа голові комітету Урсуле фор дер Ляєн і отримали відповідь із запрошенням стати спостерігачем.

Нагадаємо, Міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку "Дія" до своїх національних систем.