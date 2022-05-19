Украина получила $ 1 млн для поддержки доменной системы

Интернет-корпорация ICANN выделила Украине 1 миллион долларов для поддержки стабильного функционирования украинской доменной системы.

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Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бесперебойная работа доменной системы – критически важная составляющая работы интернета. Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com", - отметил Федоров.

С момента российского вторжения доменная система Украины подверглась массированным кибератакам. Но для обеспечения ее бесперебойной работы требуются инвестиции в систему защиты.

Как отметил Федоров, договоренности удалось добиться благодаря сотрудничеству команды Минцифры, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии.

"Мы продолжаем поддерживать стабильную работу Интернета в условиях вооруженной агрессии. Спасибо за взаимодействие командам интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов", - подчеркнул Федоров.

Отметим, Украина получила две награды в сфере киберзащиты на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.