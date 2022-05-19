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Украина получила $ 1 млн для поддержки доменной системы
Интернет-корпорация ICANN выделила Украине 1 миллион долларов для поддержки стабильного функционирования украинской доменной системы.
Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Бесперебойная работа доменной системы – критически важная составляющая работы интернета. Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com", - отметил Федоров.
С момента российского вторжения доменная система Украины подверглась массированным кибератакам. Но для обеспечения ее бесперебойной работы требуются инвестиции в систему защиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметил Федоров, договоренности удалось добиться благодаря сотрудничеству команды Минцифры, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии.
"Мы продолжаем поддерживать стабильную работу Интернета в условиях вооруженной агрессии. Спасибо за взаимодействие командам интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов", - подчеркнул Федоров.
Отметим, Украина получила две награды в сфере киберзащиты на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.