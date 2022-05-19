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- ІТ та Телеком
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Україна отримала $1 млн для підтримки доменної системи
Інтернет-корпорація ICANN надала Україні 1 мільйон доларів для підтримки стабільного функціонування української доменної системи.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Безперебійна робота доменної системи – критично важлива складова роботи інтернету. Саме завдяки доменам ми звикли заходити на веб-сайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад, google.com або apple.com", - зазначив Федоров.
З моменту російського вторгнення доменна система України зазнала масованих кібератаків. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначив Федоров, домовленості вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії.
"Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу интернету в умовах збройної агресії. Дякуємо за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів", - наголосив Федоров.
Зазначимо, що Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.