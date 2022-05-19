Україна отримала $1 млн для підтримки доменної системи

Інтернет-корпорація ICANN надала Україні 1 мільйон доларів для підтримки стабільного функціонування української доменної системи.

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Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Безперебійна робота доменної системи – критично важлива складова роботи інтернету. Саме завдяки доменам ми звикли заходити на веб-сайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад, google.com або apple.com", - зазначив Федоров.

З моменту російського вторгнення доменна система України зазнала масованих кібератаків. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.

Як зазначив Федоров, домовленості вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії.

"Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу интернету в умовах збройної агресії. Дякуємо за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів", - наголосив Федоров.

Зазначимо, що Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.