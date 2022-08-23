Украинцев предупредили об усилении кибератак в День Независимости: как уберечься

Ко Дню Независимости Украины могут усилиться атаки со стороны российских хакеров, а пострадать от них может каждый.

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Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Отмечаем: пострадать от хакеров может каждый! А в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", - говорится в сообщении.

Ведомство советует срочно изменить все слабые пароли в важных учетных записях, если использовали такие до сих пор. Сменить пароли также следует в том случае, если в течение длительного времени этого не делали. Затем желательно настроить двухфакторную аутентификацию.

Также следует установить все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне. После – просканировать устройства с помощью антивирусов. Обязательно следует установить антивирус, если этого еще не сделали.

Кроме того, необходимо удалить все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее – они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера. Российские программы, если таковые были на устройстве, также нужно удалить.

Еще специалисты советуют сделать резервные копии важных документов, файлов, чтобы их восстановить в случае потери.

Следует помнить, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравление с праздником. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам, полученным от незнакомцев и даже от друзей.

“Обратите особое внимание на e-mail, ведь часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с “горячими” темами. Обратите внимание, что злоумышленники могут имитировать представителей госорганов. Обратите внимание на адрес отправителя, содержимое письма. Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложений”, – отмечают в Госспецсвязи.

Там также напоминают о том, что нельзя разглашать или публиковать персональные данные и другую важную информацию о себе – паролях, номерах телефонов, пин-кодах и т.д.

“Если видите информацию о “материальной помощи ко Дню Независимости”, “дополнительных выплатах к празднику” или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Часто за схожими сообщениями скрываются фишинговые атаки. Не участвуйте в опросах, где требуют предоставить конфиденциальную информацию или секретные финансовые данные (пин-код к карте, CVV-код и т.п.)", – добавляют специалисты.

В случае, если опасный файл все же загружен на рабочий компьютер, необходимо предупредить об этом службу информационной политики.

Напомним, представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокации со стороны России.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что 23-24 августа нужно быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.