Украинский TikTok перевели из российского в европейский "регион"

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok перевел Украину из российского в европейский “регион”. Теперь украинский контент не будут так активно блокировать, как это наблюдалось ранее.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в эфире "24 канала" сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

"TikTok сейчас нас перевел в новый "регион", где мы будем общаться уже с новыми людьми. Я думаю, что это улучшит ситуацию. Мне кажется, что эта блокировка была связана с тем, что мы принадлежали к общему с РФ" региону", – рассказал Борняков.

Он отметил, что другие платформы и соцсети берут пример с TikTok и собираются переводить Украину в европейский "регион".

TikTok – одна из самых популярных в мире программ для социальных сетей с более чем 1 миллиардом активных пользователей по всему миру. По итогам 2021 года TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым сайтом.

Ранее группа сенаторов США обратилась к исполнительному директору TikTok Шоу Цзы Чу с претензией, что "его социальная сеть одобрила публикацию российской военной пропаганды, но запретила другие видео".

Источник фото: ua.depositphotos.com