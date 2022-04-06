В Канаде рассматривают закон, по которому Facebook и Google будут платить издателям новостей

Правящая Либеральная партия Канады разработала закон, требующий, чтобы Facebook, Google и другие интернет-компании компенсировали новостным агентствам воспроизведение контента, или упрощение доступа к нему. Об этом сообщает CBC News.

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Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) должна будет решать, какие источники новостей имеют право на компенсацию.

Чиновники считают, что новостная индустрия находится в кризисе, и издатели не могут полагаться на доходы от рекламы, как раньше.

До этого Meta утверждала, что издатели извлекали выгоду из трафика, поступающего на их веб-сайты через результаты поиска и сообщения в социальных сетях.

«Мы внимательно изучаем законодательство, чтобы понять его последствия. Мы полностью поддерживаем предоставление канадцам доступа к авторитетным новостям, и мы рассчитываем на сотрудничество с правительством для укрепления новостной индустрии в Канаде», — заявили в Google.

В последнее время Facebook и Google оказались втянуты сразу в несколько конфликтов.

В феврале 2022 года компания Meta сообщила, что рассматривает возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, если не сможет продолжать передавать данные пользователей обратно в США.

При этом шведская служба сравнения цен PriceRunner объявила, что подает в суд на Google на сумму 2,1 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов). Это связано с решением европейского суда, который постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС,