У Канаді розглядають закон, за яким Facebook та Google платитимуть видавцям новин

Правляча Ліберальна партія Канади розробила закон, який вимагає, щоб Facebook, Google та інші інтернет-компанії компенсували агентствам новин відтворення контенту, або спрощення доступу до нього. Про це повідомляє CBC News.

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Канадська комісія з радіо, телебачення та телекомунікацій (CRTC) має вирішувати, які джерела новин мають право на компенсацію.

Чиновники вважають, що індустрія новин перебуває в кризі, і видавці не можуть покладатися на доходи від реклами, як раніше.

До цього Meta стверджувала, що видавці отримували вигоду з трафіку, що надходить на їхні веб-сайти через результати пошуку та повідомлення в соціальних мережах.

«Ми уважно вивчаємо законодавство, аби зрозуміти його наслідки. Ми повністю підтримуємо надання канадцям доступу до авторитетних новин, і ми розраховуємо на співпрацю з урядом для зміцнення індустрії новин у Канаді», — заявили в Google.

Останнім часом Facebook та Google виявилися втягнуті одразу у кілька конфліктів.

У лютому 2022 року компанія Meta повідомила, що розглядає можливість закриття Facebook та Instagram у Європі, якщо не зможе продовжувати передавати дані користувачів назад до США.

При цьому шведська служба порівняння цін PriceRunner оголосила, що подає до суду на Google на суму 2,1 мільярда євро (2,4 мільярда доларів). Це пов'язано з рішенням європейського суду, який ухвалив, що Google порушив антимонопольне законодавство ЄС,