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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В работе Ukr.net произошел масштабный сбой

В работе Ukr.net произошел масштабный сбой
В работе Ukr.net произошел масштабный сбой

7 марта в работе сервисов Ukr.net. произошел сбой. По сообщениям пользователей, доступ к Ukr.net, Sinoptik и другим ресурсам исчез с самого утра.

В компании сообщили, что домен ukr.net был неожиданно заблокирован компанией Network Solutions, являющейся регистратором доменных имен, без предварительного предупреждения еще в 01:35.

Это привело к тому, что пользователи не могут получить доступ к новостному порталу Ukr.net и электронной почте @ukr.net.

Фото 2 — В работе Ukr.net произошел масштабный сбой

Сообщается, что попытки решить проблему через службу поддержки регистратора не имели успеха, поэтому команда Ukr.net ожидает начала рабочего дня американского офиса регистратора для получения дополнительной информации и разъяснений по причинам блокирования.

Также компания обратилась за помощью к Оксане Маркаровой, чрезвычайному и полномочному послу Украины в США.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, которые каждый день читают новости на портале Ukr.net и пользуются почтой @ukr.net, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены – эти сложности временные, и вскоре почта @rus.net и новостная лента на портале Ukr.net снова заработают", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта произошел масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Речь идет о Facebook, Instagram, Messenger и Threads. С проблемами столкнулись пользователи по всей территории США, а также Европы, включая Украину.

Также на сбои жаловались пользователи X, TikTok и WhatsApp. Фиксировались жалобы на сбой и в сервисах Google – магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.

Автор:
Татьяна Гойденко