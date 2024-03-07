У роботі Ukr.net стався масштабний збій

7 березня в роботі сервісів Ukr.net. стався збій. За повідомленнями користувачів, доступ до Ukr.net, Sinoptik та інших ресурсів зник з самого ранку.

У компанії повідомили, що домен ukr.net був несподівано заблокований компанією Network Solutions, яка є реєстратором доменних імен, без попереднього попередження ще о 01:35.

Це призвело до того, що користувачі не можуть отримати доступ до новинного порталу Ukr.net та електронної пошти @ukr.net.

Повідомляється, що спроби вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не мали успіху, тому команда Ukr.net очікує на початок робочого дня американського офісу реєстратора для отримання додаткової інформації та роз'яснень щодо причин блокування.

Також компанія звернулася по допомогу до Оксани Маркарової, надзвичайного і повноважного посла України в США.

"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі Ukr.net та користуються поштою @ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @ukr.net і новинна стрічка на порталі Ukr.net знову запрацюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 березня стався масштабний збій в роботі сервісів компанії Meta. Йдеться про Facebook, Instagram, Messenger та Threads. З проблемами стикнулися користувачі на всій території США, а також Європи, включно з Україною.

Також на збої скаржились користувачі X, TikTok і WhatsApp. Фіксувалися скарги на збій і у сервісах Google - магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.