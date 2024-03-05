У Червоному морі пошкодили підводні кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації

Щонайменше чотири підводні кабелі, які належать чотирьом основним телекомунікаційним мережам, були пошкоджені у Червоному морі, що спричинило значні збої в комунікаційних мережах на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що пошкодження підводних волоконно-оптичних кабелів у Червоному морі порушує роботу телекомунікаційних мереж і змушує провайдерів перенаправляти майже чверть трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом, включаючи інтернет-трафік.

За оцінками гонконгської телекомунікаційної компанії HGC, постраждало 25% трафіку між Азією та Європою, а також Близьким Сходом.

Компанія заявила, що перенаправляє трафік, щоб мінімізувати збої для клієнтів, однак так і не повідомила, як були пошкоджені кабелі або хто відповідальний за це.

Додамо, що йдеться про кабелі Seacom, TGN, Africa Asia Europe-One і Europe India Gateway.

У пошкодженні кабелів підозрюють хуситів

Пошкодження кабелів у Червоному морі відбулося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про ймовірність того, що повстанці атакуватимуть кабелі. Підтримувані Іраном бойовики вже порушили глобальні ланцюжки поставок, атакуючи комерційні судна на найважливішому водному шляху.

Ізраїльське інформаційне видання Globes минулого тижня повідомляло, що за пошкодженням кабелів стоять хусити. Лідер єменських повстанців Абдель Малек аль-Хуті заперечує ці звинувачення.

"Ми не маємо наміру націлюватися на морські кабелі, що забезпечують доступ до Інтернету в країнах регіону", — сказав він.

Натомість хусити звинуватили британські та американські військові підрозділи, що діють у цьому районі.

Коли відновлять роботу кабелів

Південноафриканська компанія Seacom, яка володіє одним із постраждалих кабелів, повідомила CNN, що ремонт почнеться не менше, ніж через місяць, частково через те, що необхідно багато часу для отримання дозволів на роботу в цьому районі.

Підводні кабелі є невидимою силою, що рухає Інтернетом, і багато з них в останні роки фінансуються інтернет-гігантами, такими як Google, Microsoft, Amazon і Facebook. Пошкодження цих підводних мереж може спричинити масові збої в роботі Інтернету.

Варто зазначити, що ввечері користувачі Facebook, Instagram та YouTube повідомили про масштабний збій. У Meta підтвердили наявність проблеми і заявили, що працюють над її вирішенням.

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