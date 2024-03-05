В Красном море повредили подводные кабели, обеспечивавшие глобальный интернет и коммуникации

По меньшей мере четыре подводных кабеля, принадлежащие четырем основным телекоммуникационным сетям, были повреждены в Красном море, что повлекло за собой значительные сбои в коммуникационных сетях на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что повреждение подводных волоконно-оптических кабелей в Красном море нарушает работу телекоммуникационных сетей и заставляет провайдеров перенаправлять почти четверть трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.

По оценкам гонконгской телекоммуникационной компании HGC, пострадали 25% трафика между Азией и Европой, а также Ближним Востоком.

Компания заявила, что перенаправляет трафик, чтобы минимизировать сбои для клиентов, однако так и не сообщила, как были повреждены кабели или кто несет ответственность за это.

Добавим, что речь идет о кабелях Seacom, TGN, Africa Asia Europe-One и Europe India Gateway.

В повреждении кабелей подозревают хуситов

Повреждение кабелей в Красном море произошло спустя несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о вероятности того, что повстанцы будут атаковать кабели. Поддерживаемые Ираном боевики уже нарушили глобальные цепочки поставок, атакуя коммерческие суда на самом важном водном пути.

Израильское информационное издание Globes на прошлой неделе сообщало, что за повреждением кабелей стоят хуситы. Лидер йеменских повстанцев Абдель Малек аль-Хути отрицает эти обвинения.

"Мы не нацеливаемся на морские кабели, обеспечивающие доступ к Интернету в странах региона", - сказал он.

В этом хуситы обвинили британские и американские военные подразделения, действующие в этом районе.

Когда возобновят работу кабелей

Южноафриканская компания Seacom, владеющая одним из пострадавших кабелей, сообщила CNN, что ремонт начнется не менее чем через месяц, частично из-за того, что необходимо много времени для получения разрешений на работу в этом районе.

Подводные кабели являются невидимой силой, движущей Интернетом, и многие из них в последние годы финансируются интернет-гигантами, такими как Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Повреждение этих подводных сетей может привести к массовым сбоям в работе Интернета.

Стоит отметить, что вечером пользователи Facebook, Instagram и YouTube сообщили о масштабном сбое. В Meta подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над ее разрешением.

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