Facebook, Instagram и YouTube сломались: пользователи сообщают о масштабном сбое

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram жалуются на проблемы со входом в свои аккаунты, видеосервис YouTube также перестал работать.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что менее чем за 10 минут на сервис поступило более 200 тысяч жалоб о перебоях в работе Facebook и более 45 тысяч – Instagram. Также на сбои жалуются пользователи X, TikTok и WhatsApp. Фиксируют жалобы на сбой и в сервисах Google – магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.

Украинские пользователи отмечают, что их "выбросило" из аккаунтов в Facebook. Некоторые пользователи вообще не могут войти, в других – не обновляются страницы. При авторизации появляется ошибка. Система просит повторить попытку входа в аккаунт.

Между тем, в Meta подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над ее решением.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать. Впоследствии стало известно, что причиной отсутствия связи стала атака хакеров. "Киевстар" пообещал предоставить компенсацию клиентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами компании.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря. А мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа.

Фото: ua.depositphotos.com