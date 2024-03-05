Facebook, Instagram та YouTube зламалися: користувачі повідомляють про масштабний збій

Користувачі соцмереж Facebook та Instagram скаржаться на проблеми із входом у свої акаунти, відеосервіс YouTube також перестав працювати.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Повідомляється, що менш ніж за 10 хвилин на сервіс надійшло понад 200 тисяч скарг про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч - Instagram. Також на збої скаржаться користувачі X, TikTok і WhatsApp. Фіксують скарги на збій і у сервісах Google - магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.

Українські користувачі зазначають, що їх "викинуло" з акаунтів у Facebook. Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки. Під час авторизації з'являється помилка. Система просить повторити спробу входу в обліковий запис.

Тим часом у Meta підтвердили наявність проблеми і заявили, що працюють над її вирішенням.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024 <div><br></div>

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати. Згодом стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. "Київстар" пообіцяв надати компенсацію клієнтам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами компанії.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня. А мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа.

Фото: ua.depositphotos.com