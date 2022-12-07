В случае блекаута в Украине радио- и телесвязь будут работать не менее трех суток

Радио и телевидение в случае блекаута в Украине в результате ракетных обстрелов страны-агрессора РФ будет работать по меньшей мере трое суток.

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Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы, телемарафона также зарезервирована подача телесигнала на трое суток. Телевидение и радио будут работать. Украинское радио работает в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию", - сказал он, отвечая на вопросы по работе радио и телевидения на случай блекаута.

Кроме того, он отметил, что обеспечено также резервирование сигнала Концерна радиовещания и телебашен на доставку сигнала на трое суток минимум.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет работать транспорт Киева в случае полного блекаута. По его словам, при таком сценарии останутся перевозить пассажиров только автобусы.

Известно, что лечебно-диагностические услуги домашние любимцы киевлян смогут получить в ветеринарных больницах, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия.