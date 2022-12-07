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У випадку блекауту в Україні радіо- і телезв'язок працюватимуть щонайменше три доби
Радіо та телебачення у разі блекауту в Україні внаслідок ракетних обстрілів країни-агресора РФ працюватиме щонайменше три доби.
Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь, пише "Укрінформ".
"На сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Телебачення і радіо працюватимуть. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", - сказав він, відповідаючи на питання щодо роботи радіо і телебачення на випадок блекауту.
Крім того, він відзначив, що забезпечено також резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на доставку сигналу на три доби мінімум.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, як працюватиме транспорт Києва у випадку повного блекауту. За його словами, при такому сценарію залишаться перевозити пасажирів лише автобуси.
Відомо, що лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.