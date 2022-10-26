В Украине разработали защищенный мессенджер, которым смогут пользоваться военные

В Украине был разработан первый защищенный мессенджер обмена сообщениями Dober, который в перспективе смогут использовать военные.

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Об этом сообщил основатель стартапа Дмитрий Оберемок, передает " Укринформ " .

"Наша команда предлагает собственную разработку - мессенджер для защищенного обмена мгновенными сообщениями. Сейчас готова тестовая версия приложения на базе операционной системы Android. Параллельно завершаем разработку версии для смартфонов Apple, программная часть которой уже почти готова" , - сообщил Оберемок .

Приложение позволяет избежать передачи личных пользовательских данных третьим лицам, предусматривает анонимную регистрацию и при желании – полное удаление информации о пользователе из системы.

Оберемок отметил, что необходимость разработки такого мессенджера вызвана периодическими перебоями в работе сервисов обмена сообщений от IT-гигантов, которые постоянно подвергаются хакерским атакам, и повышенным во время войны спросом на более защищенные системы шифрованной передачи данных с использованием автономных серверов.

"Технологическая особенность мессенджера в том, что он не привязан к электронной почте или номеру телефона, а только к запароленному аккаунту на сервере. Весь обмен информацией происходит на отдельном сервере с помощью технологий сквозного шифрования, что предохраняет пользователей от утечки информации наружу", – подчеркнул он.

По его словам, мессенджер может пригодиться военным, поскольку программный аппаратный сервер может быть расположен в военном подразделении или в каком-то тайном безопасном месте. Для работы понадобится только доступ в интернет.

"Администратор, который будет управлять сервером, располагает полным функционалом управления допуском и блокировкой пользователей. То есть он, по сути, является первичным фильтром того или иного сообщества, подключенного к мессенджеру, что делает невозможным несанкционированный доступ к общению посторонних лиц" , - пояснил Оберемок. .

По его словам, разработка уже получила вывод от "белых" хакеров из Эстонии о стабильной работе и высокой степени защиты.

Напомним, в Украине создали приложение для мобильных телефонов, которое поможет подразделениям ПВО дополнить радиолокационную информацию о воздушной цели для дальнейшего ее уничтожения.