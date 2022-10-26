В Україні розробили захищений месенджер, яким зможуть користуватися військові

В Україні розробили перший захищений месенджер обміну повідомленнями Dober, який у перспективі зможуть використовувати військові.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив засновник стартапу Дмитро Оберемок, передає "Укрінформ".

"Наша команда пропонує власну розробку – месенджер для захищеного обміну миттєвими повідомленнями. Наразі готова тестова версія застосунку на базі операційної системи Android. Паралельно завершуємо розробку версії для смартфонів Apple, програмна частина якої вже майже готова", - повідомив Оберемок.

Застосунок дозволяє уникнути передачі особистих даних користувача третім особам, передбачає анонімну реєстрацію та за бажання – повне видалення інформації про користувача із системи.

Оберемок зазначив, що необхідність розробки такого месенджера викликана періодичними перебоями в роботі сервісів обміну повідомлень від IT-гігантів, які постійно зазнають хакерських атак, та підвищеним під час війни попитом на більш захищені системи шифрованої передачі даних з використанням автономних серверів.

"Технологічна особливість месенджера в тому, що він не прив’язаний до електронної пошти чи номера телефону, а лише до запароленого акаунта на сервері. Увесь обмін інформацією відбувається на окремому сервері з допомогою технологій наскрізного шифрування, що убезпечує користувачів від витоку інформації назовні", – наголосив він.

За його словами, месенджер може стати в пригоді військовим, оскільки програмний апаратний сервер може бути розташований у військовому підрозділі чи в якомусь таємному безпечному місці. Для роботи знадобиться лише доступ до інтернету.

"Адміністратор, який керуватиме сервером, має у своєму розпорядженні повний функціонал керування допуском та блокування користувачів. Тобто він, по суті, є первинним фільтром тієї чи іншої спільноти, підключеної до месенджера, що унеможливлює несанкціонований доступ до спілкування сторонніх осіб", – пояснив Оберемок.

За його словами, розробка вже отримала висновок від "білих" хакерів з Естонії про стабільну роботу та високий ступінь захисту.

Нагадаємо, в Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.