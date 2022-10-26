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В Україні розробили захищений месенджер, яким зможуть користуватися військові
В Україні розробили перший захищений месенджер обміну повідомленнями Dober, який у перспективі зможуть використовувати військові.
Про це повідомив засновник стартапу Дмитро Оберемок, передає "Укрінформ".
"Наша команда пропонує власну розробку – месенджер для захищеного обміну миттєвими повідомленнями. Наразі готова тестова версія застосунку на базі операційної системи Android. Паралельно завершуємо розробку версії для смартфонів Apple, програмна частина якої вже майже готова", - повідомив Оберемок.
Застосунок дозволяє уникнути передачі особистих даних користувача третім особам, передбачає анонімну реєстрацію та за бажання – повне видалення інформації про користувача із системи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Оберемок зазначив, що необхідність розробки такого месенджера викликана періодичними перебоями в роботі сервісів обміну повідомлень від IT-гігантів, які постійно зазнають хакерських атак, та підвищеним під час війни попитом на більш захищені системи шифрованої передачі даних з використанням автономних серверів.
"Технологічна особливість месенджера в тому, що він не прив’язаний до електронної пошти чи номера телефону, а лише до запароленого акаунта на сервері. Увесь обмін інформацією відбувається на окремому сервері з допомогою технологій наскрізного шифрування, що убезпечує користувачів від витоку інформації назовні", – наголосив він.
За його словами, месенджер може стати в пригоді військовим, оскільки програмний апаратний сервер може бути розташований у військовому підрозділі чи в якомусь таємному безпечному місці. Для роботи знадобиться лише доступ до інтернету.
"Адміністратор, який керуватиме сервером, має у своєму розпорядженні повний функціонал керування допуском та блокування користувачів. Тобто він, по суті, є первинним фільтром тієї чи іншої спільноти, підключеної до месенджера, що унеможливлює несанкціонований доступ до спілкування сторонніх осіб", – пояснив Оберемок.
За його словами, розробка вже отримала висновок від "білих" хакерів з Естонії про стабільну роботу та високий ступінь захисту.
Нагадаємо, в Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.