В Україні запустили додаток "єППО" для допомоги протиповітряній обороні

В Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Тепер кожен українець може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба.

Для цього необхідно встановити додаток “єППО” на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою “Дії”, натиснути “Тест”, щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

Як працює додаток:

Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити “єППО” на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.

Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.

Наразі застосунок єППО доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.

Нашадаємо, Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.

Також Іспанія надасть для потреб протиповітряної оборони України чотири зенітні ракетні комплекси середньої дальності MIM-23 HAWK.